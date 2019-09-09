2019-09-09T15:48:56+03:00
Общество

На уфимских дорогах установили новые камеры фотовидеофиксации

В местах концентрации ДТП было установлено шесть камер
Владислав КАЗАНЦЕВ
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По три камеры установлено на Затонском шоссе и проспекте ОктябряПо три камеры установлено на Затонском шоссе и проспекте ОктябряФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Уфе в местах концентрации ДТП были установлены 6 камер фотовидеофиксации. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации. Три комплекса появились на Затонском шоссе и три – на проспекте Октября, рядом с домами №115, 131, 158.

Богдан Юнусов, директор по информационным технологиям Транспортного навигационного центре отметил, что камеры фотовидеофиксации призваны повысить безопасность движения и снизить смертность на дорогах. Комплексы определяют скорость автомобиля и его координаты в любое время суток.

Камеры были установлены в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В текущем году по этой программе запланированы работы на 38 объектах общей стоимостью более 2,2 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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