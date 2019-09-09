На уфимских дорогах установили новые камеры фотовидеофиксации
В Уфе в местах концентрации ДТП были установлены 6 камер фотовидеофиксации. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации. Три комплекса появились на Затонском шоссе и три – на проспекте Октября, рядом с домами №115, 131, 158.
Богдан Юнусов, директор по информационным технологиям Транспортного навигационного центре отметил, что камеры фотовидеофиксации призваны повысить безопасность движения и снизить смертность на дорогах. Комплексы определяют скорость автомобиля и его координаты в любое время суток.
Камеры были установлены в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В текущем году по этой программе запланированы работы на 38 объектах общей стоимостью более 2,2 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU