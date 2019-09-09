«Пока инвестор туда не пойдёт»: в правительстве Башкирии обсудили геопарк «Торатау»

СЕГОДНЯ 15:13 2019-09-09T15:13:31+03:00

Первый этап проекта реализуют к 2021 году

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Сегодня, 9 сентября, на совещании в правительстве Башкирии обсудили развитие геопарка «Торатау».

Концепцию проекта представил Сергей Капков, руководитель центра исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий при МГУ им. Ломоносова. Он возглавляет рабочую группу по развитию территории.

Капков рассказал, что площадь геопарка превышает 4,2 тысячи квадратных метров. Проект предусматривает создание туристической инфраструктуры в "единой архитектурной концепции". Уже определены примерные пешеходные, велосипедные, водные и конные маршруты, а также кемпинговые площадки.

– Проект очень сложный, уникальный. Он создан большой группой авторов с привлечением международных экспертов при поддержке республики, – пояснил урбанист.

Ориентировочный поток туристов на площадку оценивается в 500 тысяч человек в год. «Торатау» должен будет привлечь как любителей отдыха и путешественников, так и ученых. Первый этап геопарка планируется реализовать до 2021 года.

– Это масштабная история, – прокомментировал презентацию Радий Хабиров. – Понятно, что пока инвестор туда не пойдёт. Поэтому на первом этапе нам нужно создать инфраструктуру.

Позже руководитель региона в своих аккаунтах в социальных сетях отметил, что в получение геопарком статуса объекта ЮНЕСКО даст широкие возможности для сохранения природы и привлечения туристов. К своему посту он прикрепил презентационное видео, которое подготовил Сергей Капков.

Презентация геопарка "Торатау" // 9.09.

ИСТОЧНИК KP.RU