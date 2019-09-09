Управлением Следкома Башкирии будет руководить Денис Чернятьев

СЕГОДНЯ 14:44 2019-09-09T14:44:55+03:00

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Управление Следственного комитета Башкирии возглавил Денис Чернятьев. Соответствующий указ был подписан президентом России 7 сентября.

Денис Черятьев сменил на посту руководителя республиканского СУ СКР Валерия Липского, который был назначен временно исполняющим обязанности в феврале текущего года. «Ъ-Уфа» со ссылкой на собственный источник сообщает, что Липский продолжит работать в Уфе на должности заместителя главы.

Согласно информации на сайте правоохранительного ведомства Чернятьев родился в 1974 году в Тюмени. С 1996 служил в органах прокуратуры Тюменской области. С сентября занимал должность первого заместителя руководителя областного Следкома. В 2011 году указом президента стал начальником СК по Курганской области. Спустя два года, в 2013 году, его назначили на ту же должность в Челябинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU