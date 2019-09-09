Юха Метсола стал лучшим вратарем первой недели КХЛ

СЕГОДНЯ 14:18 2019-09-09T14:18:47+03:00

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Финский голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола стал лучшим вратарем первой недели 12 сезона КХЛ.

Напомним, что в трех играх «восточного» выезда подопечные Николая Цулыгина одержали две победы – над китайским «Кунь-Лунь Ред Стар» и «Сибирью». Во второй встрече с соперниками из Китая Юха Метсола оформил свой первый в этом сезоне «сухарь».

По данным статистов лиги, Метсола отразил 95,83% всех бросков при коэффициенте надежности 1,30. Вратаря признали лучшим по итогу рассмотрения отрезка без пропущенных шайб – он составил 125 минут и 7 секунд.

Напомним, что по итогам 11 сезона лига признала финского голкипера лучшим вратарем.

ИСТОЧНИК KP.RU