2019-09-09T13:28:03+03:00
Общество

«Такая информация не подтверждается»: ЦИК Башкирии опроверг вброс бюллетеней в Уфе

Речь идет об уфимском участке №303
Владислав КАЗАНЦЕВ
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По слухам, в урну вбросили пачку бюллетенейПо слухам, в урну вбросили пачку бюллетенейФото: Иван МАКЕЕВ
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Центральная избирательная комиссия Башкирии не подтвердила информацию о вбросе бюллетеней на участке №303 в Орджоникидзевском районе Уфы в ходе выборов главы региона. Напомним, тревожный сигнал поступил от координатора движения «Голос» Рената Факиева.

Активист сообщил, что на одной из урн сорвана планка, и в щель вбросили пачку бюллетеней. Информацию о вбросе прокомментировали в региональном ЦИКе.

– Поступила информация о вбросе на 303 участке, мы отправили туда проверяющих, на сегодняшний день такая информация не подтверждается, – приводит слова председателя Центризбиркома Илоны Макаренко «Интерфакс».

Напомним, по итогам выборов победу с большим отрывом одержал Радий Хабиров. Итоговая явка в Башкирии составила 71,8%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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