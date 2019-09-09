В Башкирии анонсировали акцию по высадке деревьев и кустарников

СЕГОДНЯ 12:24 2019-09-09T12:24:27+03:00

К мероприятию хотят привлечь как можно больше жителей республики

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В республике 5 октября пройдет единая акция по высадке деревьев и кустарников «Зеленая Башкирии». Об этом на оперативном совещании в правительстве рассказал и.о. министра ЖКХ Борис Беляев.

На совещании напомнили, что акция пройдет в Башкирии второй раз. В апреле она объединила более 160 тысяч человек, которые посадили 109 тысяч деревьев и кустарников. Только в Уфе горожане посадили 2,5 тысяч зеленых насаждений.

Беляев попросил глав районов подготовиться к мероприятию заранее. Врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил обеспечить широкое информирование среди населения, чтобы привлечь к акции как можно больше участников.

ИСТОЧНИК KP.RU