Уфимские бомжи организовали футбольную команду

СЕГОДНЯ 11:10 2019-09-09T11:10:25+03:00

Однако не все жители столицы в восторге от спортивного задора бродяг

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Бродяги из Уфы создали целую футбольную команду. Они назвали ее «Гастелло». Раз в неделю лица без определенного места жительства собираются на какой-нибудь городской «коробке» и приобщаются к игре миллионов.

Один из бездомных и сам в прошлом был профессиональным футболистом, однако жизнь Александра пошла под откос, и он оказался в тюрьме.

Жители домов, у дворов которых бродяги гоняют мяч, не в восторге от новых футболистов, и при любой возможности прогоняют бомжей. Агрессивно настроены не только взрослые, но и дети. Однако запала энтузиазма бездомным не занимать, и они всегда находят себе место.

– Мы соединяемся просто. Вместе общаемся, играем, – процитировало игрока «Гастелло» издание Mash.

В будущем бродяги хотят официально зарегистрировать свой клуб.

ИСТОЧНИК KP.RU