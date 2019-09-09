Уфимские бомжи организовали футбольную команду
Бродяги из Уфы создали целую футбольную команду. Они назвали ее «Гастелло». Раз в неделю лица без определенного места жительства собираются на какой-нибудь городской «коробке» и приобщаются к игре миллионов.
Один из бездомных и сам в прошлом был профессиональным футболистом, однако жизнь Александра пошла под откос, и он оказался в тюрьме.
Жители домов, у дворов которых бродяги гоняют мяч, не в восторге от новых футболистов, и при любой возможности прогоняют бомжей. Агрессивно настроены не только взрослые, но и дети. Однако запала энтузиазма бездомным не занимать, и они всегда находят себе место.
– Мы соединяемся просто. Вместе общаемся, играем, – процитировало игрока «Гастелло» издание Mash.
В будущем бродяги хотят официально зарегистрировать свой клуб.
ИСТОЧНИК KP.RU