2019-09-09T11:10:25+03:00
Общество

Уфимские бомжи организовали футбольную команду

Однако не все жители столицы в восторге от спортивного задора бродяг
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: кадр сюжета Mashфото: кадр сюжета Mash
Изменить размер текста:

Бродяги из Уфы создали целую футбольную команду. Они назвали ее «Гастелло». Раз в неделю лица без определенного места жительства собираются на какой-нибудь городской «коробке» и приобщаются к игре миллионов.

Один из бездомных и сам в прошлом был профессиональным футболистом, однако жизнь Александра пошла под откос, и он оказался в тюрьме.

Жители домов, у дворов которых бродяги гоняют мяч, не в восторге от новых футболистов, и при любой возможности прогоняют бомжей. Агрессивно настроены не только взрослые, но и дети. Однако запала энтузиазма бездомным не занимать, и они всегда находят себе место.

– Мы соединяемся просто. Вместе общаемся, играем, – процитировало игрока «Гастелло» издание Mash.

В будущем бродяги хотят официально зарегистрировать свой клуб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Парень из Башкирии изнасиловал 20-летнюю девушку
В Башкирии обнаружили мертвых супругов, тела которых пролежали в квартире пять дней
Успей на городской чемпионат «Карапузы, на старт!»
Ответы на вопросы наших читателей от ООО «БашРТС»
Пьяный водитель спровоцировал массовую аварию в центре Уфы – пострадало два ребенка
Радий Хабиров прокомментировал итоги выборов главы Башкирии
Стала известна дата вступления в должность избранного главы Башкирии
В УГНТУ состоялась XXXII Международная научно-техническая конференция
Супруг скончавшейся уфимки рассказал правду о ее смерти
Уфимец устроил аварию, в которой погиб его сын
Бизнесмен Андрей Назаров стал вице-премьером правительства Башкирии
В Башкирии разработают программу развития на ближайшие пять лет
В одном из дворов Уфы произошла кровавая разборка
В Башкирии во время горного марафона потерялся 25-летний спортсмен
В село в Башкирии, где таинственно умерли экс-влюбленные, приехали известные телеэкстрасенсы
Спасатели помогли деблокировать водителя "Лады" после ДТП с "Камазом" в Башкирии
В Башкирии после обработки 99% бюллетеней на выборах лидирует Радий Хабиров
Житель Башкирии собрал в лесу грибы-мутанты
Выборы в Башкирии – 2019: избирательные участки завершили работу