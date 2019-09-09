Пьяный водитель спровоцировал массовую аварию в центре Уфы – пострадало два ребенка

СЕГОДНЯ 10:01 2019-09-09T10:01:22+03:00

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Накануне вечером в Уфе на улице 50 лет СССР произошла авария с участием пяти автомобилей. О происшествии рассказали в региональной ГИБДД.

По предварительной информации, пьяный 49-летний уфимец на BMW X3 въехал в остановившийся на светофоре Ford Focus. Последний от удара врезался в Mitsubishi Colt, а тот, в свою очередь, столкнулся с «Ладой Калина»

фото: ГИБДД по РБ

В массовом ДТП пострадали сразу пять человек: водитель BMW и его 42-летний пассажир, автомобилист из Ford, а также два ребенка – 8-летний мальчик из Mitsubishi и 5-летняя девочка из Ford.

Как сообщили в дорожной полиции, предполагаемый виновник ранее уже попадался за пьяное вождение, и теперь ему грозит уголовная ответственность.

фото: ГИБДД по РБ

Напомним, тем же вечером пьяный водитель устроил аварию, в которой погиб его сын.

ИСТОЧНИК KP.RU