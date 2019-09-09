Радий Хабиров прокомментировал итоги выборов главы Башкирии
Сегодня, 9 сентября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров прокомментировал предварительные итоги выборов главы республики.
– Явка – 71,83%. Это более двух миллионов наших избирателей, – рассказал руководитель региона. – За меня отдали свои голоса около 82%. Это доверие не только мне – нам всем вместе, моей большой управленческой команде.
Он также добавил, что явка избирателей в Башкирии стала одной из самых высоких в России, а сам «процесс выборов прошел в соответствии с действующим законодательством». Хабиров заявил, что намерен оправдать доверие жителей республики и к тому же призвал своих коллег.
Напомним, стало известно, когда пройдет церемония инаугурации главы Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU