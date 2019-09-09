Радий Хабиров прокомментировал итоги выборов главы Башкирии

СЕГОДНЯ 09:45 2019-09-09T09:45:11+03:00

По его словам, явка в республике стала одной из самых высоких в стране

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Сегодня, 9 сентября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров прокомментировал предварительные итоги выборов главы республики.

– Явка – 71,83%. Это более двух миллионов наших избирателей, – рассказал руководитель региона. – За меня отдали свои голоса около 82%. Это доверие не только мне – нам всем вместе, моей большой управленческой команде.

Он также добавил, что явка избирателей в Башкирии стала одной из самых высоких в России, а сам «процесс выборов прошел в соответствии с действующим законодательством». Хабиров заявил, что намерен оправдать доверие жителей республики и к тому же призвал своих коллег.

Напомним, стало известно, когда пройдет церемония инаугурации главы Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU