2019-09-09T09:32:36+03:00
Политика

Стала известна дата вступления в должность избранного главы Башкирии

Инаугурация Радия Хабирова состоится уже в ближайшее время
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Сегодня, 9 сентября, стало известно о том, что Радий Хабиров одержал убедительную победу на выборах главы Башкирии. По предварительным данным, он набрал 82,02% голосов избирателей. На данный момент ЦИК региона еще не озвучил точные цифры, но уже сейчас можно сказать, что действующий врио главы одержал победу.

Сегодня же стало известна и дата вступления в должность избранного главы Башкирии. Церемония инаугурации назначена на 19 сентября. Об этом заявил сам Хабиров во время оперативного совещания в башкирском правительстве.

По данным Центризбиркома республики, явка избирателей составила 71,83%. В абсолютных цифрах это около 2,1 млн человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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