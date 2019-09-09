Бизнесмен Андрей Назаров стал вице-премьером правительства Башкирии
Сегодня, 9 сентября, стало известно об очередных кадровых перестановках в правительстве Башкирии. В ходе оперативного совещания Радий Хабиров заявил, что назначил на пост вице-премьера бизнесмена Андрея Назарова.
- Я буквально сегодня назначил исполняющим обязанности заместителя премьер-министра Назарова Андрея Геннадьевича, вы все его знаете, - заявил он на оперативном совещании.
Справка КП:
Андрей Назаров родился в 1970 году в Баймаке. Имеет ученую степень кандидата политических наук. На сегодняшний день является сопредседателем Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
Также Андрей Назаров до своего назначения в башкирское правительство занимался бизнесом
ИСТОЧНИК KP.RU