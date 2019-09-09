В Башкирии разработают программу развития на ближайшие пять лет

СЕГОДНЯ 08:01 2019-09-09T08:01:51+03:00

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На рабочем совещании в правительстве Башкирии обсудили подготовку программы стратегии развития региона до 2024 года. В основе документа будут лежать нацпроекты в рамках майских указов президента России.

На обсуждении чиновники отметили, что стратегией должны обозначаться не только глобальные тренды развития республики, но и показатели по конкретным направлениям: инфраструктура, социальные, спортивные и культурные объекты. Эксперты проанализируют индустриальные парки, объем инвестиций и количество резидентов особой экономической зоны. Помимо этого, особое внимание участники уделили вопросу динамики зарплат и пенсий.

ИСТОЧНИК KP.RU