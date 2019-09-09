В одном из дворов Уфы произошла кровавая разборка

СЕГОДНЯ 07:29 2019-09-09T07:29:32+03:00

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На выходных жители дома №23 по улице Степана Кувыкина в Уфе столкнулись с жуткой картиной: во дворе тут и там виднелись кровавые лужи, возле дома стояли кареты скорой и полицейские машины. По словам очевидцев, вечером 7 сентября здесь произошла пьяная разборка, в ходе которой мужчина получил ножевое ранение.

Как сообщает корреспондент UfacityNews.ru, оказавшийся на месте происшествия, в машине "скорой" действительно находился окровавленный мужчина. Рядом стояла реанимация, так что не исключено, что пострадавших было больше.

- Похоже, ему хорошо «досталось» – везде были лужи крови. В воздухе при этом сильно и странно пахло – то ли пивом, то ли еще чем-то, – рассказала журналистка.

Обстоятельства случившегося станут известны позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU