2019-09-09T07:29:32+03:00
Происшествия

В одном из дворов Уфы произошла кровавая разборка

На место приехали машины скорой помощи
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: UfacityNews.ruФото: UfacityNews.ru
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На выходных жители дома №23 по улице Степана Кувыкина в Уфе столкнулись с жуткой картиной: во дворе тут и там виднелись кровавые лужи, возле дома стояли кареты скорой и полицейские машины. По словам очевидцев, вечером 7 сентября здесь произошла пьяная разборка, в ходе которой мужчина получил ножевое ранение.

Как сообщает корреспондент UfacityNews.ru, оказавшийся на месте происшествия, в машине "скорой" действительно находился окровавленный мужчина. Рядом стояла реанимация, так что не исключено, что пострадавших было больше.

- Похоже, ему хорошо «досталось» – везде были лужи крови. В воздухе при этом сильно и странно пахло – то ли пивом, то ли еще чем-то, – рассказала журналистка.

Обстоятельства случившегося станут известны позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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