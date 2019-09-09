В Башкирии во время горного марафона потерялся 25-летний спортсмен

СЕГОДНЯ 07:16 2019-09-09T07:16:01+03:00

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В субботу вечером, 7 сентября, спасателей госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям вызвали в Белорецкий район. В местном лесу возле деревни Отнурок проводился горный марафон Malidac race 2019. Один из спортсменов на очередном чек-пойнте не появился. Стало ясно, что 25-летний парень потерял ориентиры в лесном массиве и не может выбраться на маршрут забега.

На поиски парня выехали спасатели аварийно-спасательной службы и организаторы марафона.

Отыскать незадачливого бегуна помог мобильный телефон: мужчина имел его при себе. Он созвонился с поисковой группой и смог сообщить свои координаты.

ИСТОЧНИК KP.RU