В Башкирии во время горного марафона потерялся 25-летний спортсмен
Молодой человек сошел с дистанции и пропал
Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В субботу вечером, 7 сентября, спасателей госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям вызвали в Белорецкий район. В местном лесу возле деревни Отнурок проводился горный марафон Malidac race 2019. Один из спортсменов на очередном чек-пойнте не появился. Стало ясно, что 25-летний парень потерял ориентиры в лесном массиве и не может выбраться на маршрут забега.
На поиски парня выехали спасатели аварийно-спасательной службы и организаторы марафона.
Отыскать незадачливого бегуна помог мобильный телефон: мужчина имел его при себе. Он созвонился с поисковой группой и смог сообщить свои координаты.
ИСТОЧНИК KP.RU