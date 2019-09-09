В Башкирии после обработки 99% бюллетеней на выборах лидирует Радий Хабиров

СЕГОДНЯ 06:23 2019-09-09T06:43:01+03:00

Второго тура, судя по всему, не будет

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Врио главы Башкирии Радий Хабиров набирает 81,99% голосов на выборах главы региона после обработки 99,07% бюллетеней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

На втором месте идет кандидат от КПРФ Юнир Кутлугужин, на его счету 6,9% голосов, третьим значится Иван Сухарев от ЛДПР с 4,55% голосов.

Далее - по убывающей: Зульфия Гайсина ("Яблоко") - 1,53%, Юрий Игнатьев ("Справедливая Россия") - 1,23%, Рафис Кадыров ("Патриоты России") - 1,1%, Владимир Барабаш ("Гражданская сила") - 0,97% и Владимир Кобзев (Партия пенсионеров) - 0,81%.

Напомним, что для победы в первом туре кандидату достаточно набрать 50% плюс один голос.

ИСТОЧНИК KP.RU