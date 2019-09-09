Житель Башкирии собрал в лесу грибы-мутанты
Каждый гриб весит около 10 кг
Фото: "Учалинская газета"
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Житель Учалов Айдар Батыршин оказался удачливым грибником. В лесу близ деревни Уразово мужчина отыскал грибы-гиганты.
По его словам, огромные грибы, которые весили около килограмма, попадались ему и прежде, но такие дождевики мужчина нашел впервые.
- Нынче взвесил один гриб – 10,4 килограмма, - рассказал Айдар журналистам "Учалинской газеты".
Диковинную находку он и супруга постарались как можно скорее приготовить, все-таки грибы могут быстро испортиться. То, что не успели съесть сами, раздали соседям и знакомым.
ИСТОЧНИК KP.RU