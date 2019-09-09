В село в Башкирии, где таинственно умерли экс-влюбленные, приехали известные телеэкстрасенсы

СЕГОДНЯ 07:01 2019-09-09T07:53:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В небольшое село Шингак-куль Чишминского района на днях приехали "экстрасенсы из телевизора". По словам местных жителей, это участники шоу "Экстрасенсы ведут расследование". Их в Башкирию приехало трое, не считая съемочной группы. Местные жители не преминули сфотографировать звезд экрана и выложить снимки в региональных пабликах.

Напомним, село Шингак-Куль недавно приобрело печальную славу. В начале августа сразу два местных подростка покончили с собой: 17-летний парень и 16-летняя девушка. Знакомые рассказали, что какое-то время они встречались, но потом расстались.

Местные жители в соцсетях уверяют, что визит экстрасенсов не имеет отношения к этой трагедии.

- Это частное расследование. По поводу смерти одного парня, - пишет одна из подписчиц.

Эпизод, снятый по итогам поездки, в скором времени покажут по телевизору.

Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU