Выборы в Башкирии – 2019: избирательные участки завершили работу

СЕГОДНЯ 19:31 2019-09-08T19:31:02+03:00

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Сегодня, 8 сентября, в 21:00 закрылись все избирательные участки для голосования на выборах. Жители республики выбирали главу региона, а также депутатов районных и сельских советов. Голосование проходило на 3434 участках.

По данным Центризбиркома Башкирии по состоянию на 20:00 явка на выборах составила 65,4% от общего числа избирателей в республике. В количественном выражении это 1 млн 992 тысячи 654 человека.

Предварительные итоги голосования станут известны уже утром, 9 сентября. Данные экзит-поллов станут доступны уже в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU