2019-09-08T19:00:19+03:00
Политика

В Уфе на избирательном участке наблюдатели заподозрили вброс бюллетеней

Об этом сообщают активисты движения «Голос»
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Архив КПФото: Архив КП
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Сегодня, 8 сентября, в Башкирии проходят выборы главы региона и депутатов районных и сельских советов. На участке №303 в Орджоникидзевском районе Уфы наблюдатели заподозрили вброс бюллетеней. Об этом на своей странице в социальных сетях написал координатор движения «Голос» в республике Ренат Факиев.

Активист сообщает, что член избирательной комиссии заметил, что на одной из урн для голосования сорвана планка. Через образовавшуюся щель неизвестные, якобы, вбросили пачку бюллетеней.

На данный момент в ситуации разбираются члены мониторинговой группы Совета по правам человека. Урну опечатали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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