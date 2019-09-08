2019-09-08T18:19:25+03:00
Политика

Явка на выборах главы Башкирии приблизилась к 60%

Об этом сообщает Центризбирком республики
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Избиратели в Башкирии стали приходить на участки уже с 7 часов утраИзбиратели в Башкирии стали приходить на участки уже с 7 часов утра
Изменить размер текста:

По состоянию на 18:00 явка избирателей на выборах в Единый день голосования в Башкирии составила 59,30%. Предварительные данные о ходе голосования озвучил зампредседателя Центризбиркома республики Марат Гадилов.

Напомним, сегодня Башкирия выбирает нового главу региона и несколько тысяч депутатов разных уровней. По данным ЦИК республики, по состоянию на 10 часов утра явка избирателей составила 10,13% от зарегистрированных, на 12:00 – 25,07%, на 15:00 – 28,67%, на 16:00 – 42,90%.

Сегодня избирательные участки по всей республике работают до 21:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Выборы в Башкирии – 2019: избирательные участки завершили работу
В Уфе на избирательном участке наблюдатели заподозрили вброс бюллетеней
Жители Уфы едва не устроили давку на колесе обозрения из-за скидок
«От нас уходят только лучшие»: жители Башкирии скорбят по погибшей матери двоих детей
Стало известно, какая погода ждет жителей Башкирии в понедельник, 9 сентября
МЧС по Башкирии предупреждает о резком похолодании
В Башкирии на одном из избирательных участков неправильно повесили флаг России
«Никто и никогда не заменит тебя»: погибшую в Уфе девушку похоронят в день ее 17-летия
Радий Хабиров проголосовал на выборах главы Башкирии
В Уфе неизвестные перерезали телефонный кабель на избирательном участке
Одним из первых на выборах главы Башкирии проголосовал Муртаза Рахимов
В мэрии Уфы опровергли слухи о выходном дне для школьников
«Салават Юлаев» одержал уверенную победу над «Сибирью»
Выборы в Башкирии: в республике открылись почти 3,5 тысячи избирательных участков
Житель Башкирии забил до смерти своего приятеля
Жителей Башкирии возмутило поведение молодой матери
В Уфе аферистка украла у бабушки полмиллиона рублей
В школах Уфы предложили установить контейнеры для раздельного сбора мусора
Названы самые безопасные и опасные города Башкирии по смертности от внешних причин
МЧС Башкирии предупреждает о заморозках и сильном ветре