Явка на выборах главы Башкирии приблизилась к 60%

СЕГОДНЯ 18:19 2019-09-08T18:19:25+03:00

Избиратели в Башкирии стали приходить на участки уже с 7 часов утра

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По состоянию на 18:00 явка избирателей на выборах в Единый день голосования в Башкирии составила 59,30%. Предварительные данные о ходе голосования озвучил зампредседателя Центризбиркома республики Марат Гадилов.

Напомним, сегодня Башкирия выбирает нового главу региона и несколько тысяч депутатов разных уровней. По данным ЦИК республики, по состоянию на 10 часов утра явка избирателей составила 10,13% от зарегистрированных, на 12:00 – 25,07%, на 15:00 – 28,67%, на 16:00 – 42,90%.

Сегодня избирательные участки по всей республике работают до 21:00.

ИСТОЧНИК KP.RU