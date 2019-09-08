2019-09-08T15:11:05+03:00
Общество

Стало известно, какая погода ждет жителей Башкирии в понедельник, 9 сентября

Синоптики представили очередной прогноз
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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В предстоящий понедельник, 9 сентября, в Башкирии прогнозируются кратковременные дожди и похолодание. По данным сервиса Гисметео, в Уфе ожидается облачная погода без осадков.

Новая рабочая неделя для жителей республики начнется с заморозков на почве и земле. По данным Башгидрометцентра, температура воздуха по республике в ночь на понедельник составит 0, -2 градуса Цельсия. Днем в Уфе значительно потеплеет. Ожидается, что к обеду в башкирской столице воздух прогреется до +19 градусов Цельсия. Ветер умеренный, северо-западного и северного направления 2-4 метра в секунду.

В целом по республике в ближайшие дни характер погоды не измениться: кратковременные дожди и холода по ночам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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