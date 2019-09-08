В Башкирии на одном из избирательных участков неправильно повесили флаг России
Необычный случай произошел в Стерлитамаке
Фото: соцсети
Изменить размер текста:
Сегодня, 8 сентября, в Стерлитамаке произошел курьезный случай. На одном из избирательных участков на улице Артема, 27, повесили перевернутый флаг России. Местные жители были возмущены этим фактом. Один из горожан сфотографировал происходящее и выложил фотографию в социальные сети.
- Как можно не знать расположение полос на флаге своей страны, тем более недавно отмечали День флага России ? Позор! – написал стерлитамаковец в одном из местных сообществ в соцсети.
Напомним, сегодня в Башкирии проходит Единый день голосования. Жители республики выбирают главу региона и муниципальных депутатов.
ИСТОЧНИК KP.RU