2019-09-08T13:46:37+03:00
Общество

В Башкирии на одном из избирательных участков неправильно повесили флаг России

Необычный случай произошел в Стерлитамаке
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Сегодня, 8 сентября, в Стерлитамаке произошел курьезный случай. На одном из избирательных участков на улице Артема, 27, повесили перевернутый флаг России. Местные жители были возмущены этим фактом. Один из горожан сфотографировал происходящее и выложил фотографию в социальные сети.

- Как можно не знать расположение полос на флаге своей страны, тем более недавно отмечали День флага России ? Позор! – написал стерлитамаковец в одном из местных сообществ в соцсети.

Напомним, сегодня в Башкирии проходит Единый день голосования. Жители республики выбирают главу региона и муниципальных депутатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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