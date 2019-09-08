Радий Хабиров проголосовал на выборах главы Башкирии

СЕГОДНЯ 11:32 2019-09-08T11:32:12+03:00

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Сегодня, 8 сентября, в Башкирии проходит Единый день голосования. Жители республики выбирают нового главу и депутатов различных уровней.

Утром на избирательный участок №109 в ГКЗ «Башкортостан» прибыл врио главы республики Радий Хабиров. Перед журналистами он появился в сопровождении супруги Каринэ. После того как он положил бюллетень в урну для голосования, Хабиров поделился мнением об организации выборов.

- У нас 8 тысяч мандатов депутатов сельских поселений, выборы Главы республики. И мы к этому подходим очень серьёзно и ответственно. Задача, которую мы перед собой ставили, – чтобы избирательная кампания была правильной, прозрачной, открытой, в соответствии с действующим законодательством. Мне кажется, что в этой части нам всё удалось, - заявил врио главы Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU