В Уфе неизвестные перерезали телефонный кабель на избирательном участке

СЕГОДНЯ 10:34 2019-09-08T10:34:53+03:00

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Сегодня, 8 сентября, на одном из избирательных участков в Ленинском районе Уфы произошло ЧП. Как сообщает пресс-служба управления гражданской защиты, ночью неизвестные перерезали телефонный кабель. Это обнаружили члены участковой избирательной комиссии, которые пришли на рабочие места. О неполадке стало известно в 06:05.

- Так как на территории Ленинского района перед Единым днем голосования проходили тренировки по отработке действий при возникновении чрезвычайных ситуации, члены УИК воспользовавшись полученными навыками смогли своевременно устранить неполадки и восстановить связь, - рассказали в пресс-службе УГЗ Уфы.

По данным ведомства, инцидент никак не отразился на работе участка. В 7 часов утра он открылся, чтобы принять избирателей. В обстоятельствах инцидента теперь будут разбираться полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU