Одним из первых на выборах главы Башкирии проголосовал Муртаза Рахимов

СЕГОДНЯ 10:00 2019-09-08T10:00:51+03:00

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Как только в Уфе открылись избирательные участки, одним из первых на свой участок в средней школе №16 пришел экс-президент Башкирии Муртаза Рахимов. Он проживает на улице Менделеева, в так называемом «поселке газовиков».

Напомним, сегодня в Башкирии проходят выборы главы региона. На кресло претендуют восемь человек. Все они выдвинуты политическими партиями, поскольку в регионе нельзя пойти на выборы самовыдвиженцем.

В гонке за пост главы республики участвуют : Владимир Барабаш («Гражданская сила»), Зульфия Гайсина (партия «Яблоко»), Юрий Игнатьев («Справедливая Россия»), Рафис Кадыров («Патриоты России»), Владимир Кобзев («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Юнир Кутлугужин (КПРФ), Иван Сухарев (ЛДПР), Радий Хабиров (партия «Единая Россия»).

ИСТОЧНИК KP.RU