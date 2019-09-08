В мэрии Уфы опровергли слухи о выходном дне для школьников

СЕГОДНЯ 09:00 2019-09-08T09:00:19+03:00

В предстоящий понедельник уроки в уфимских школах пройдут как обычно

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Накануне по башкирской столице поползли слухи о том, что в понедельник, 9 сентября, якобы могут отменить уроки. Как будто это связано с выборами главы региона. Кто запустил эту «утку», и какую цель преследовал, остается лишь догадываться. В уфимской мэрии пояснили: выборы учебе не помеха.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, 9 сентября – обычный учебный день. Никаких скидок на выборы быть не должно. Тот факт, что многие учителя, которые являются членами участковых избирательных комиссий, будут работать фактически до глубокой ночи, также не должен повлиять на занятия для уфимских школьников.

- Все школы города Уфы обязаны вести занятия в соответствии с учебными планами, - пояснили в мэрии корреспондентам UfacityNews.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU