«Салават Юлаев» одержал уверенную победу над «Сибирью»
В минувшую субботу, 7 сентября, в рамках регулярного чемпионата КХЛ уфимский «Салават Юлаев» встречался в Новосибирске с местной «Сибирью». Третий выездной матч в этом сезоне сложился для подопечных Николая Цулыгина удачно – юлаевцы одержали уверенную победу со счетом 3:1.
В составе «Салавата» третий матч подряд набирает очки Никита Сошников. Именно его дубль в ворота «Сибири» по сути, сделал игру. Новосибирцы смогли отыграть одну шайбу в большинстве, но юлаевцы ответили еще одним голом в исполнении Тему Хартикайнена и одержали победу. Новосибирцы потерпели первое поражение в сезоне, а юлаевцы одержали вторую победу подряд.
Следующую игру «Салават Юлаев» проведет на домашнем льду. 12 сентября подопечные Цулыгина сыграют против екатеринбургского «Автомобилиста».
ИСТОЧНИК KP.RU