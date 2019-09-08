«Салават Юлаев» одержал уверенную победу над «Сибирью»

СЕГОДНЯ 08:22 2019-09-08T08:22:22+03:00

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В минувшую субботу, 7 сентября, в рамках регулярного чемпионата КХЛ уфимский «Салават Юлаев» встречался в Новосибирске с местной «Сибирью». Третий выездной матч в этом сезоне сложился для подопечных Николая Цулыгина удачно – юлаевцы одержали уверенную победу со счетом 3:1.

В составе «Салавата» третий матч подряд набирает очки Никита Сошников. Именно его дубль в ворота «Сибири» по сути, сделал игру. Новосибирцы смогли отыграть одну шайбу в большинстве, но юлаевцы ответили еще одним голом в исполнении Тему Хартикайнена и одержали победу. Новосибирцы потерпели первое поражение в сезоне, а юлаевцы одержали вторую победу подряд.

Следующую игру «Салават Юлаев» проведет на домашнем льду. 12 сентября подопечные Цулыгина сыграют против екатеринбургского «Автомобилиста».

ИСТОЧНИК KP.RU