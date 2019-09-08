2019-09-08T08:39:10+03:00
Политика

Выборы в Башкирии: в республике открылись почти 3,5 тысячи избирательных участков

В этом году они будут работать на час дольше
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Иван МакеевФото: Иван Макеев
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Сегодня, 8 сентября, в 7 часов утра в Башкирии начали работу 3434 избирательных участка. В Единый день голосования в республике проходят выборы главы региона. По данным Центризбиркома Башкирии, проголосовать за одного из восьми кандидатов смогут более 3 млн человек.

В этом году избирательные участки будут работать на один час дольше – до 21:00. Соответствующий закон еще весной приняли депутаты Госсобрания-Курултая.

В последний раз жители Башкирии избирали главу региона в 2014 году. Тогда убедительную победу одержал действующий президент республики Рустэм Хамитов. При рекордной явке избирателей он набрал более 81% голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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