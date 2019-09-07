В школах Уфы предложили установить контейнеры для раздельного сбора мусора
Жительница Уфы Мария Минеева обратилась в администрацию Демского района с социальным проектом. Женщина предложила разместить в школах и школьных дворах Уфы контейнеры для раздельного сбора мусора. Это, по ее мнению, помогло бы развить экологическую осознанность у подростков.
В муниципалитете эту идею одобрили. По мнению и.о главы районной администрации Айдара Базгудинова, проект может быть выгоден и самим школам, ведь он позволит сократить расходы учебных учреждений на вывоз мусора и получать доход от сданного в переработку сырья.
Как сообщили в пресс-службе мэрии города, администрация района и автор проекта уже наметили шаги для реализации задумки.
ИСТОЧНИК KP.RU