2019-09-07T16:17:51+03:00
Общество

В школах Уфы предложили установить контейнеры для раздельного сбора мусора

Такую идею подала жительница Уфы
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: мэрия УфыФото: мэрия Уфы
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Жительница Уфы Мария Минеева обратилась в администрацию Демского района с социальным проектом. Женщина предложила разместить в школах и школьных дворах Уфы контейнеры для раздельного сбора мусора. Это, по ее мнению, помогло бы развить экологическую осознанность у подростков.

В муниципалитете эту идею одобрили. По мнению и.о главы районной администрации Айдара Базгудинова, проект может быть выгоден и самим школам, ведь он позволит сократить расходы учебных учреждений на вывоз мусора и получать доход от сданного в переработку сырья.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, администрация района и автор проекта уже наметили шаги для реализации задумки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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