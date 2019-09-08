Житель Башкирии забил до смерти своего приятеля

СЕГОДНЯ 07:00 2019-09-08T07:00:58+03:00

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Вечером 30 августа в больницу №2 города Салавата был доставлен 30-летний житель села Нордовка Ильнур А. У мужчины была тяжелая травма головы, его немедленно направили в реанимацию. Три дня врачи боролись за его жизнь, но 2 сентября пострадавший скончался так и не придя в сознание. Медики заключили, что причиной смерти мужчины стала закрытая черепно-мозговая травма и ушиб мозга тяжелой степени.

К расследованию обстоятельств его гибели привлекли полицию и вскоре предполагаемый душегуб был задержан. Как рассказал "Комсомольской правде - Уфа" собственный источник в правоохранительных органах, в нанесении побоев признался 27-летний Константин Ш. - односельчанин погибшего.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

ИСТОЧНИК KP.RU