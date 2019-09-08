2019-09-08T07:00:58+03:00
Происшествия

Житель Башкирии забил до смерти своего приятеля

Три дня врачи боролись за жизнь мужчины
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В причинении тяжкого вреда здоровью признался 27-летний житель села НордовкаВ причинении тяжкого вреда здоровью признался 27-летний житель села Нордовка
Изменить размер текста:

Вечером 30 августа в больницу №2 города Салавата был доставлен 30-летний житель села Нордовка Ильнур А. У мужчины была тяжелая травма головы, его немедленно направили в реанимацию. Три дня врачи боролись за его жизнь, но 2 сентября пострадавший скончался так и не придя в сознание. Медики заключили, что причиной смерти мужчины стала закрытая черепно-мозговая травма и ушиб мозга тяжелой степени.

К расследованию обстоятельств его гибели привлекли полицию и вскоре предполагаемый душегуб был задержан. Как рассказал "Комсомольской правде - Уфа" собственный источник в правоохранительных органах, в нанесении побоев признался 27-летний Константин Ш. - односельчанин погибшего.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24