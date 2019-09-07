В Уфе лишенный прав водитель погубил себя и пассажирку, врезавшись в столб

СЕГОДНЯ 08:26 2019-09-07T08:26:33+03:00

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В ночь на субботу, 7 сентября, в Уфе произошла авария с двумя погибшими. ДТП случилось на улице Зеленая роща. Житель Уфы ехал на автомобиле ВАЗ-21099 и протаранил стоявшую справа от дороги электроопору. Машину страшно искорежило, 27-летний водитель и его пассажирка погибли на месте. В Госатвоинспекции республики уточнили, что личность девушки пока не установлена. На вид ей около 20 лет.

Еще два человека получили тяжелые травмы: 22-летний парень и 19-летняя девушка. Их увезла "скорая".

В ГИБДД отметили, что виновник аварии в 2016 году остался без водительских прав, так как попался пьяным за рулем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/730620" frameborder="0"></iframe> Два человека погибли в ДТП в Уфе.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU