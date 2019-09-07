В Уфе лишенный прав водитель погубил себя и пассажирку, врезавшись в столб
В ночь на субботу, 7 сентября, в Уфе произошла авария с двумя погибшими. ДТП случилось на улице Зеленая роща. Житель Уфы ехал на автомобиле ВАЗ-21099 и протаранил стоявшую справа от дороги электроопору. Машину страшно искорежило, 27-летний водитель и его пассажирка погибли на месте. В Госатвоинспекции республики уточнили, что личность девушки пока не установлена. На вид ей около 20 лет.
Еще два человека получили тяжелые травмы: 22-летний парень и 19-летняя девушка. Их увезла "скорая".
В ГИБДД отметили, что виновник аварии в 2016 году остался без водительских прав, так как попался пьяным за рулем.
Два человека погибли в ДТП в Уфе.Анастасия КУЗНЕЦОВА
ИСТОЧНИК KP.RU