2019-09-07T15:28:25+03:00
Здоровье

Названы самые безопасные и опасные города Башкирии по смертности от внешних причин

Статистикой поделился глава минздрава республики
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
В регионе стали реже гибнуть от отравлений и чаще от пожаровВ регионе стали реже гибнуть от отравлений и чаще от пожаровФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На очередном "Здравчасе" в Башкирии обсуждалась смертность населения от внешних причин: несчастных случаев, убийств и самоубийств. На сегодняшний день они занимают третье место в списке причин гибели людей.

По словам главы Минздрава Башкирии Максима Забелина, в республике растет число смертей в результате пожаров и инцидентов на воде, но сокращается количество умерших от убийств и отравлений.

Статистика гласит, что реже всего от внешних причин умирают жители Уфы, Стерлитамака, Октябрьского, Кумертау и Миякинского района, а вот неблагоприятная ситуация сложилась в Шаранском, Зианчуринском, Нуримановском, Калтасинском и Кугарчинском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе аферистка украла у бабушки полмиллиона рублей
В школах Уфы предложили установить контейнеры для раздельного сбора мусора
МЧС Башкирии предупреждает о заморозках и сильном ветре
Четыре автобуса столкнулись в Уфе, есть пострадавшие
Собственника снесенного в Уфе памятника архитектуры просят возместить его стоимость
В Башкирии начинают делать прививки против гриппа
Стало известно, какие продукты подешевели и подорожали в Башкирии
Стали известны личности погибших и пострадавших при столкновении "Лады" с электроопорой в Уфе
В Башкирии изменится схема приема анализов
Синоптики дали прогноз погоды в Башкирии на выходные
В Уфе лишенный прав водитель погубил себя и пассажирку, врезавшись в столб
В Башкирии бесследно пропал 33-летний Алексей Дмитриев
Погода в Башкирии на субботу, 7 сентября
В центре Уфы под землю угодил грузовик
Мэрия Уфы требует убрать огромный телевизор с проспекта Октября
Стало известно о состоянии отравившихся ядовитыми грибами в Башкирии
В Башкирии на берегу реки обнаружили труп мужчины
«Врачи сказали нам готовиться к смерти»: житель Башкирии впал в кому после укола
МегаФон и КХЛ отмечают 12-летие совместного развития российского хоккея
В Уфе пройдет III региональный форум маркетологов
Бывшего начальника уфимской колонии будут судить по трем статьям
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 лучших Интернет-банков для частных лиц
В Уфе студентку сбил водитель на легковушке