Названы самые безопасные и опасные города Башкирии по смертности от внешних причин

СЕГОДНЯ 15:28 2019-09-07T15:28:25+03:00

В регионе стали реже гибнуть от отравлений и чаще от пожаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На очередном "Здравчасе" в Башкирии обсуждалась смертность населения от внешних причин: несчастных случаев, убийств и самоубийств. На сегодняшний день они занимают третье место в списке причин гибели людей.

По словам главы Минздрава Башкирии Максима Забелина, в республике растет число смертей в результате пожаров и инцидентов на воде, но сокращается количество умерших от убийств и отравлений.

Статистика гласит, что реже всего от внешних причин умирают жители Уфы, Стерлитамака, Октябрьского, Кумертау и Миякинского района, а вот неблагоприятная ситуация сложилась в Шаранском, Зианчуринском, Нуримановском, Калтасинском и Кугарчинском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU