Названы самые безопасные и опасные города Башкирии по смертности от внешних причин
На очередном "Здравчасе" в Башкирии обсуждалась смертность населения от внешних причин: несчастных случаев, убийств и самоубийств. На сегодняшний день они занимают третье место в списке причин гибели людей.
По словам главы Минздрава Башкирии Максима Забелина, в республике растет число смертей в результате пожаров и инцидентов на воде, но сокращается количество умерших от убийств и отравлений.
Статистика гласит, что реже всего от внешних причин умирают жители Уфы, Стерлитамака, Октябрьского, Кумертау и Миякинского района, а вот неблагоприятная ситуация сложилась в Шаранском, Зианчуринском, Нуримановском, Калтасинском и Кугарчинском районах.
ИСТОЧНИК KP.RU