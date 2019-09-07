2019-09-07T12:55:03+03:00
Общество

Собственника снесенного в Уфе памятника архитектуры просят возместить его стоимость

Размер компенсации не уточняется
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: БашкультнаследиеФото: Башкультнаследие
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Башкультнаследие предъявило иск к собственнику снесенного в Уфе памятника архитектуры. Речь идет о «Доме с мастерской», который был построен в конце XIX – начале XX века. Здание располагалось на улице Нехаева микрорайона Нижегородка, но в конце августа владелец его снес, невзирая на охранный статус объекта. УВД по Уфе инициировало возбуждение уголовного дела по статье "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия".

Теперь стало известно, что управление по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии требует от владельца через суд возместить стоимость восстановительных работ. "Коммерсантъ-Уфа" уточняет, что рассматривать дело будут 16 сентября. Размер предполагаемой компенсации в документах не значится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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