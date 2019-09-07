В Башкирии начинают делать прививки против гриппа

СЕГОДНЯ 12:07 2019-09-07T12:07:23+03:00

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В Башкирии стартовала прививочная кампания против гриппа. Как рассказали в Роспотребнадзоре республики, в этом году в регион завезут 1,83 миллиона доз отечественной вакцины. Такого объема должно хватить, чтобы привить 45 процентов населения Башкирии.

В первую очередь вакцинировать планируют тех, кто находится в группе риска: детей, беременных женщин, людей с хроническими недугами, пенсионеров и медицинских работников.

Первая партия вакцины поступила в больницы еще 29 августа. В ее составе - штаммы вирусов гриппа, которые актуальны в ближайшем эпидемическом сезоне.

ИСТОЧНИК KP.RU