2019-09-07T12:07:23+03:00
Здоровье

В Башкирии начинают делать прививки против гриппа

Планируется привить минимум 45% населения республики
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Башкирии стартовала прививочная кампания против гриппа. Как рассказали в Роспотребнадзоре республики, в этом году в регион завезут 1,83 миллиона доз отечественной вакцины. Такого объема должно хватить, чтобы привить 45 процентов населения Башкирии.

В первую очередь вакцинировать планируют тех, кто находится в группе риска: детей, беременных женщин, людей с хроническими недугами, пенсионеров и медицинских работников.

Первая партия вакцины поступила в больницы еще 29 августа. В ее составе - штаммы вирусов гриппа, которые актуальны в ближайшем эпидемическом сезоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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