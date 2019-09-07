2019-09-07T18:18:28+03:00
Общество

Жителей Башкирии возмутило поведение молодой матери

Женщина позволяла своему ребенку слишком многое
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Уфимцев возмутило поведение молодой матери в одной из городских маршруток. По словам горожан, женщина слишком потворствовала шалостям своего ребенка. Несмотря на то что на улице довольно слякотная погода, родительница не мешала сыну забираться на сидение с ногами, стоять на нем и пачкать обивку.

- А ведь потом тyда сядут люди... - отметили в соцсетях пассажиры того же автобуса.

Многие в комментариях заметили, что ребенка следовало бы посадить на колени или по крайней мере снять с него обувь, чтобы не доставлять неудобства окружающим. Автору же снимка попеняли на то, что он не сделал малышу замечание, тем самым указав ему, что подобное поведение в транспорте недопустимо.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе аферистка украла у бабушки полмиллиона рублей
В школах Уфы предложили установить контейнеры для раздельного сбора мусора
Названы самые безопасные и опасные города Башкирии по смертности от внешних причин
МЧС Башкирии предупреждает о заморозках и сильном ветре
Четыре автобуса столкнулись в Уфе, есть пострадавшие
Собственника снесенного в Уфе памятника архитектуры просят возместить его стоимость
В Башкирии начинают делать прививки против гриппа
Стало известно, какие продукты подешевели и подорожали в Башкирии
Стали известны личности погибших и пострадавших при столкновении "Лады" с электроопорой в Уфе
В Башкирии изменится схема приема анализов
Синоптики дали прогноз погоды в Башкирии на выходные
В Уфе лишенный прав водитель погубил себя и пассажирку, врезавшись в столб
В Башкирии бесследно пропал 33-летний Алексей Дмитриев
Погода в Башкирии на субботу, 7 сентября
В центре Уфы под землю угодил грузовик
Мэрия Уфы требует убрать огромный телевизор с проспекта Октября
Стало известно о состоянии отравившихся ядовитыми грибами в Башкирии
В Башкирии на берегу реки обнаружили труп мужчины
«Врачи сказали нам готовиться к смерти»: житель Башкирии впал в кому после укола
МегаФон и КХЛ отмечают 12-летие совместного развития российского хоккея
В Уфе пройдет III региональный форум маркетологов
Бывшего начальника уфимской колонии будут судить по трем статьям
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 лучших Интернет-банков для частных лиц
В Уфе студентку сбил водитель на легковушке