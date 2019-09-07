Жителей Башкирии возмутило поведение молодой матери

СЕГОДНЯ 18:18 2019-09-07T18:18:28+03:00

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Уфимцев возмутило поведение молодой матери в одной из городских маршруток. По словам горожан, женщина слишком потворствовала шалостям своего ребенка. Несмотря на то что на улице довольно слякотная погода, родительница не мешала сыну забираться на сидение с ногами, стоять на нем и пачкать обивку.

- А ведь потом тyда сядут люди... - отметили в соцсетях пассажиры того же автобуса.

Многие в комментариях заметили, что ребенка следовало бы посадить на колени или по крайней мере снять с него обувь, чтобы не доставлять неудобства окружающим. Автору же снимка попеняли на то, что он не сделал малышу замечание, тем самым указав ему, что подобное поведение в транспорте недопустимо.

ИСТОЧНИК KP.RU