2019-09-07T09:12:38+03:00
Общество

Синоптики дали прогноз погоды в Башкирии на выходные

Будет относительно тепло и дождливо
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Рустем АХУНОВ
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Выходные в Башкирии выдадутся по-осеннему дождливыми, зато относительно теплыми. По прогнозам синоптиков, сегодня днем, 7 сентября, в республике будет дуть умеренный ветер. Температура воздуха днем прогреется до +19 градусов. В отдельных районах пройдет небольшой дождь.

Схожая погода будет за окном и завтра, 8 сентября. Днем ожидаются слабые дожди с умеренным и сильным ветром. Ночью возможны заморозки до -2 градусов, но в основном столбик термометра не опустится ниже +3 градусов. Большую часть дня будет тепло - от +15 до +20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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