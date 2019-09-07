В Башкирии бесследно пропал 33-летний Алексей Дмитриев
Мужчину ищут уже три недели
Фото: ориентировка РОО "Поиск Детей - Башкортостан"
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Жителей Башкирии просят помочь в розысках уфимца Алексея Дмитиева. 33-летний мужчина пропал ориентировочно 20 августа. Последний раз его видели в Черниковке, близ кинотеатра "Победа". Обеспокоенные родственники мужчины обратились за помощью к волонтерам, а те распространили информацию о пропавшем в соцсетях.
Приметы Алексея: рос 180 см, светлые короткие волосы, глаза голубые.
Одет в чёрную кожаную куртку и синие джинсы.
Если вы хотите помочь в поисках или обладаете ценной для полиции и добровольцев информацией, обратитесь по телефонам 02 или 8-927-969-89-19.
ИСТОЧНИК KP.RU