Погода в Башкирии на субботу, 7 сентября

СЕГОДНЯ 20:32 2019-09-06T20:32:39+03:00

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Завтра, 7 сентября, жителей Башкирии ждет теплая погода.

Так, по данным Башгидромета, средняя температура воздуха в регионе днем повысится до 20 градусов. Ночью похолодает до 8 градусов. Днем ожидается небольшой дождь. Весь день небо будет затянуто тучами. Ветер умеренный, с порывами до сильного.

В Уфе погода от средней по республике отличаться не будет. Днем будет преобладать пасмурная погода, прояснение ожидается лишь в 11 часов утра. Днем потеплеет до 17 градусов, а ночью столбик термометра в столице опустится до 10 градусов. Утром и днем в Уфе возможны осадки.

ИСТОЧНИК KP.RU