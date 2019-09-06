Мэрия Уфы требует убрать огромный телевизор с проспекта Октября

СЕГОДНЯ 18:28 2019-09-06T18:28:42+03:00

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Мэрия Уфы через суд требует демонтировать видеоэкран на проспекте Октября.

Дело в том, что в 2017 году одной из рекламных компаний разрешили установить щитовую рекламу возле дома по адресу проспект Октября, 78. Вместо обыкновенного баннера на месте почему-то появился видеоэкран площадью 18 «квадратов».

Как сообщает «Ъ-Уфа», год назад городская администрация выдала рекламщикам предписание с требованием снять видеоэкран. Компания смогла оспорить решение через суд. Позже судебные разбирательства продолжились в апелляционной инстанции. Представители компании пытались объяснить, что экран никак не изменяет вида рекламной конструкции.

В итоге арбитражный суд установил, что появление злополучного экрана является нарушением разрешительной документации.

ИСТОЧНИК KP.RU