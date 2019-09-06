В Башкирии на берегу реки обнаружили труп мужчины

СЕГОДНЯ 16:21 2019-09-06T16:30:51+03:00

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В Иглинском районе Башкирии местные жители сообщили в полицию о страшной находке. Вечером 3 сентября они прохаживались по берегу реки Сим в двух километрах от деревни Богдановское и увидели труп мужчины. На теле погибшего было ранение.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили личность поклойника. Им оказался 60-летний житель местного села Ауструм. Обследовав территорию поблизости, правоохранители нашли охотничье ружье – оно не было зарегистрировано.

С места преступления криминалисты изъяли оружие, пять патронов и гильзу.

ИСТОЧНИК KP.RU