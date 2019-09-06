2019-09-06T16:30:51+03:00
Происшествия

В Башкирии на берегу реки обнаружили труп мужчины

На месте происшествия полицейские нашли ружье
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Тело покойного лежало на берегуТело покойного лежало на берегуФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

В Иглинском районе Башкирии местные жители сообщили в полицию о страшной находке. Вечером 3 сентября они прохаживались по берегу реки Сим в двух километрах от деревни Богдановское и увидели труп мужчины. На теле погибшего было ранение.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили личность поклойника. Им оказался 60-летний житель местного села Ауструм. Обследовав территорию поблизости, правоохранители нашли охотничье ружье – оно не было зарегистрировано.

С места преступления криминалисты изъяли оружие, пять патронов и гильзу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно о состоянии отравившихся ядовитыми грибами в Башкирии
«Врачи сказали нам готовиться к смерти»: житель Башкирии впал в кому после укола
МегаФон и КХЛ отмечают 12-летие совместного развития российского хоккея
В Уфе пройдет III региональный форум маркетологов
Бывшего начальника уфимской колонии будут судить по трем статьям
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 лучших Интернет-банков для частных лиц
В Уфе студентку сбил водитель на легковушке
В Форуме малого и среднего бизнеса ШОС и БРИКС примут участие 2,5 тысячи человек из 30 стран
В Уфе молодая девушка мастурбировала и читала молитву на глазах у прохожих
МЧС Башкирии предупреждает о заморозках
Стали известны подробности инцидента с парнем из Башкирии, который забросил в такси гранату
В Уфе насмерть разбился шестилетний ребенок
Полицейского из Уфы уволили за отказ предоставить данные о доходах
В Башкирии сгорела легковушка – водитель получил ожоги
Эксперты назвали самые продаваемые в Уфе автомобили с пробегом
Красивый подарок преподнес жителям Черниковки Уфимский государственный нефтяной технический университет
Житель Башкирии перепугал горожан предупреждением о взрыве
Урааа!!! С завтрашнего дня билеты в продаже!
В 2019 году медики Башкирии выявили 1650 случаев онкозаболеваний
Из-за непотушенной сигареты в Башкирии два человека погибли в пожаре
ВТБ улучшает процесс перехода на «Ипотеку с господдержкой» для своих клиентов
В Башкирии молодой водитель устроил аварию с двумя пострадавшими
В Уфе вынужденную посадку совершили два самолета
Радий Хабиров о строительстве метро в Уфе: «Эта идея нежизнеспособна»
Медсестра из Уфы ударила ножом ревнивого любовника
Сбор заявок на городской чемпионат «Карапузы, на старт!» официально стартовал
В Башкирии под колесами машины погиб мужчина – он шел по проезжей части