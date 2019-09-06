2019-09-06T15:56:06+03:00
Общество

«Врачи сказали нам готовиться к смерти»: житель Башкирии впал в кому после укола

Супруга и дети пытаются спасти 57-летнего Галимьяна
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.comфото: vk.com
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Жительница Башкирии рассказала жуткую историю о том, как ее 57-летний отец впал в кому после укола анестезиолога. Врачи уже махнули на мужчину рукой и сказали, что его не удастся спасти.

По словам дочери Галимьяна Сафиуллина, 3 сентября ее отец обратился в «Клинику здоровье» села Месягутово. Мужчина решил вылечить геморрой с помощью радиоволн высокой частоты. Перед процедурой ему вкололи лидокаин, после чего у Галимьяна наступил анафилактический шок.

– У него обострилась аллергия, и ему стало плохо. Начало останавливаться сердце, – рассказала Миляуша журналистам издания UfacityNews.ru. – Отец у меня гипотоник, такие люди находятся в группе риска на инъекции лидокаина, так как непонятно как человек может на него отреагировать.

Мать девушки рассказала , что перед процедурой врачи даже не озаботились тем, чтобы взять анализы у мужчины, а также не уточнили, является ли он аллергиком. Как оказалось, сам пострадавший не знал о непереносимости лидокаина.

Мужчину в тяжелом состоянии доставили в Месягутовскую больницу. У него остановилось сердце, и он впал в кому. Галимьяна подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. На следующий день ему стало лучше, но ненадолго. Его отключили от всех аппаратов, потому что он начал самостоятельно дышать. Врачи провели аппаратную диагностику и выявили у мужчины диффузный отек мозга и кровоизлияние. Ночью у него упало давление и пропали рефлексы.

– Наутро ему совсем стало плохо, и врачи сказали нам готовиться к смерти папы…– вспоминает Миляуша.

Семья Галимьяна попросила перевести его в уфимкую больницу – хоть за свой счет. Но им отказывали, ссылаясь на то, что мужчина не выдержит дальней дороги. Тогда девушка попросила вертолет для транспортировки, однако и здесь врачи были непреклонны, заявив, что отец Миляуши «не жилец». В самой уфимской РКБ отчаявшейся дочери пострадавшего так же заявили, что не примут больного. В ходе разговора с представителями столичной больницы выяснилось, что врачи районного медучреждения не рассказывали о том, что Галимьяну было лучше – а ведь тогда была возможность транспортировать его. «Они папу уже списали. Просто ждут, когда он умрет», – сказала Миляуша.

Родственники впавшего в кому мужчины нашли для него частную уфимскую клинику, однако сотрудники Месягутовской больницы отказались сопровождать больного.

Тем временем клиника, в которой Галимьяну сделали злополучный укол, пытается уйти от ответственности. По словам Миляуши, в учреждении уничтожили все документы, имеющие отношение к мужчине. В полиции девушке не смогли помочь. Они попросили семью показать бумаги, подтверждающие пребывания Галимьяна в клинике, но, как рассказывает девушка, никаких документов уже нет.

Семья Сафиуллиных находится в замешательстве и не знает, что делать. При этом они не теряют надежды и хотят поставить главу семейства на ноги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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