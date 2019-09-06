Стало известно о состоянии отравившихся ядовитыми грибами в Башкирии

СЕГОДНЯ 17:20 2019-09-06T17:20:37+03:00

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Серьезным отравлением обернулось угощение пирогом со свежесобранными грибами для семерых жителей Дуванского района. Все они, включая трех маленьких детей, в тяжелом состоянии оказались в реанимации местной больницы. Врачи сделали все возможное, промыли желудки, и смертельная опасность отступила. Как сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава, сейчас состояние пострадавших оценивается как стабильное, их уже перевели в общую палату, где они по-прежнему находятся под наблюдением медиков.

Напомним, что о массовом отравлении стало известно вчера днем, 5 сентября. 62-летняя Валентина Щ. отправилась в лес за грибами со своей девятилетней внучкой Вероникой, а после напекла пирогов и угостила всю свою родню и соседей. Вот только среди безобидных на первый взгляд грибочков оказалась бледная поганка, сильно напоминающая по внешнему виду сыроежку. Вскоре после ужина домочадцы почувствовали недомогание, боли в животе и тошноту. Дочка Валентины немедленно вызвала скорую помощь, и всех увезли в больницу.

- Чтобы избежать отравления грибами, нужно уметь отличать ядовитые грибы от съедобных, особенно внимательно изучив отличия тех ядовитых грибов, которые внешне похожи на съедобные (к примеру, ложных опят). Никогда не употребляйте в пищу неизвестные вам или сомнительные грибы. Не затягивайте с обработкой грибов после сбора и соблюдайте все правила приготовления, - предупредили в Минздраве Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU