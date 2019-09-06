Бывшего начальника уфимской колонии будут судить по трем статьям

СЕГОДНЯ 15:08 2019-09-06T15:08:04+03:00

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Следком Башкирии передал в суд обвинительное заключение по делу бывшего начальника уфимской «Исправительной колонии №13» и его сообщника. Бывшего руководителю тюрьмы предстоит ответить сразу по трем статьям уголовного кодекса: получение взятки, превышение должностных полномочий и присвоение и растрата чужого имущества. Его сообщник предстанет перед судом только по по одной статье – присвоение и растрата.

В пресс-службе республиканского следкома рассказали о ходе следствия. По версии правоохранителей, бывший начальник колонии завел через своих подчиненных банковский счет, чтобы зачислять туда незаконно полученные средства. Деньги он вымогал у осужденных.

В 2016 году начальник тюрьмы угрожал сидельцу лишить его длительных свиданий, если тот не передаст ему сначала 20 тысяч рублей, а потом и все 110. Осужденный согласился и попросил своих родственников перечислить руководителю исправительного учреждения требуемую сумму. Схожим образом он получил 15-тысячную взятку от осужденного за предоставление длительного свидания с девушкой.

В марте 2017 года начальник получил еще одно незаконное вознаграждение в размере 40 тысяч рублей от заключенного за разрешение провести бытовую технику на территорию колонии. Другому арестанту он пообещал получить УДО, если тот перечислит ему 22 тысячи рублей, а также приобретет для колонии двери, окна и компьютеры – за все про все осужденный отдал 110 тысяч рублей.

В истории появился сообщник – инспектор отдела безопасности, когда начальнику потребовалось получить под отчет 75 тысяч за произведенный ремонт. Обвиняемые потратили деньги по своему усмотрению.

Преступления выявили сотрудники ФСБ Башкирии и региональный Отдел собственный безопасности УФСИН.

ИСТОЧНИК KP.RU