МЧС Башкирии предупреждает о заморозках

СЕГОДНЯ 13:40 2019-09-06T13:40:49+03:00

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Пока жители Башкирии ожидают прихода бабьего лета, пресс-служба МЧС продолжает рассылать предупреждения о неблагоприятных погодных условиях. На этот раз аварийное ведомство сообщило, что в ближайшие сутки в отдельных районах республики ожидаются заморозки.

По данным синоптиков с 20:00 6 сентября до 20:00 7 сентября в Башкирии прогнозируется переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью и утром над некоторыми районами нависнет туман. Ветер будет северо-восточный, северный – 0-5 метров в секунду, днем разгонится до 5-10. Местами возможны порывы до 18 м/с.

Ночью столбик термометра покажет +3, +8 градусов. В отдельных районах в воздухе и на поверхности почвы температура составит 0, -2 градусов. Днем потеплеет до +14, +19. На автодорогах ухудшится видимость из-за тумана до 500 метров и менее.

ИСТОЧНИК KP.RU