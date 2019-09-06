Стали известны подробности инцидента с парнем из Башкирии, который забросил в такси гранату

СЕГОДНЯ 13:24 2019-09-06T13:37:34+03:00

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Вечером 30 августа в Бирске 19-летний местный житель забросил в салон такси гранату. Как ранее сообщало издание «КП-Уфа», на место незамедлительно прибыли спецслужбы. Саперы обезвредили учебную гранату, которая была начинена порохом. Случай прокомментировал в соцсетях и сам пострадавший таксист. Тогда он рассказал, что снаряд бросил пьяный клиент. Как оказалось, ранее молодой человек уже успел стать фигурантом трех уголовных дел.

фото: vk.com

В следкоме Башкирии сообщили, из-за чего дебошир решился на такой поступок. Таксист отказался везти пьяного парня и выгнал его из автомобиля. Затаив обиду, хулиган решил мстить: он взял самодельную гранату и забросил ее в салон припаркованной машины потерпевшего. Однако лимонка дала осечку. Подозреваемого нашли по горячим следам и задержали. Он пополнил список своих уголовных дел. К ранее возбужденным статьям о хищении, угоне и проникновении в жилище добавилась еще одна – «покушение на убийство, совершенное общеопасным способом».

ИСТОЧНИК KP.RU