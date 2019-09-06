2019-09-06T13:37:34+03:00
Происшествия

Стали известны подробности инцидента с парнем из Башкирии, который забросил в такси гранату

Шофер отказался везти пассажира
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: vk.comфото: vk.com
Изменить размер текста:

Вечером 30 августа в Бирске 19-летний местный житель забросил в салон такси гранату. Как ранее сообщало издание «КП-Уфа», на место незамедлительно прибыли спецслужбы. Саперы обезвредили учебную гранату, которая была начинена порохом. Случай прокомментировал в соцсетях и сам пострадавший таксист. Тогда он рассказал, что снаряд бросил пьяный клиент. Как оказалось, ранее молодой человек уже успел стать фигурантом трех уголовных дел.

фото: vk.com

фото: vk.com

В следкоме Башкирии сообщили, из-за чего дебошир решился на такой поступок. Таксист отказался везти пьяного парня и выгнал его из автомобиля. Затаив обиду, хулиган решил мстить: он взял самодельную гранату и забросил ее в салон припаркованной машины потерпевшего. Однако лимонка дала осечку. Подозреваемого нашли по горячим следам и задержали. Он пополнил список своих уголовных дел. К ранее возбужденным статьям о хищении, угоне и проникновении в жилище добавилась еще одна – «покушение на убийство, совершенное общеопасным способом».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе молодая девушка мастурбировала и читала молитву на глазах у прохожих
МЧС Башкирии предупреждает о заморозках
В Уфе насмерть разбился шестилетний ребенок
Полицейского из Уфы уволили за отказ предоставить данные о доходах
В Башкирии сгорела легковушка – водитель получил ожоги
Эксперты назвали самые продаваемые в Уфе автомобили с пробегом
Красивый подарок преподнес жителям Черниковки Уфимский государственный нефтяной технический университет
Житель Башкирии перепугал горожан предупреждением о взрыве
Урааа!!! С завтрашнего дня билеты в продаже!
В 2019 году медики Башкирии выявили 1650 случаев онкозаболеваний
Из-за непотушенной сигареты в Башкирии два человека погибли в пожаре
ВТБ улучшает процесс перехода на «Ипотеку с господдержкой» для своих клиентов
В Башкирии молодой водитель устроил аварию с двумя пострадавшими
В Уфе вынужденную посадку совершили два самолета
Радий Хабиров о строительстве метро в Уфе: «Эта идея нежизнеспособна»
Медсестра из Уфы ударила ножом ревнивого любовника
Сбор заявок на городской чемпионат «Карапузы, на старт!» официально стартовал
В Башкирии под колесами машины погиб мужчина – он шел по проезжей части