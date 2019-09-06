2019-09-06T12:42:53+03:00
Происшествия

В Уфе насмерть разбился шестилетний ребенок

Мальчик упал с девятого этажа
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Мальчик находился дома вместе с мамойМальчик находился дома вместе с мамой
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Сегодня днем, 6 сентября, в Уфе разбился шестилетний ребенок. Как сообщает Управление гражданской защиты, мальчик упал с девятого этажа. Инцидент произошел около 13:30 в Калининском районе на улице Мушникова.

Прибывшим на место происшествия сотрудникам скорой помощи оставалось только констатировать смерть малыша. По предварительной информации, дома вместе с ребенком находилась его мать. Причины и обстоятельства случившегося предстоит выяснить соответствующим органам. Сейчас на месте работают полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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