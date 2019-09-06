Полицейского из Уфы уволили за отказ предоставить данные о доходах
Нарушение антикоррупционного законодательства обнаружила прокуратура
Сотрудника уволили в связи с утратой доверия
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«В связи с утратой доверия» – с такой формулировкой уволили полицейского патрульно-постовой службы из Уфы за неисполнение антикоррупционного закона. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Ведомство провело проверку в УМВД столицы Башкирии и установило, что сотрудник правоохранительных органов отказался предоставлять данные о доходах, имуществе и расходах за прошлый год.
Прокуратура внесла представление об устранении нарушения в адрес начальника городской полиции. По итогам служебной проверки сотрудник был уволен из органов внутренних дел.
ИСТОЧНИК KP.RU