Полицейского из Уфы уволили за отказ предоставить данные о доходах

СЕГОДНЯ 12:28 2019-09-06T12:28:10+03:00

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«В связи с утратой доверия» – с такой формулировкой уволили полицейского патрульно-постовой службы из Уфы за неисполнение антикоррупционного закона. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Ведомство провело проверку в УМВД столицы Башкирии и установило, что сотрудник правоохранительных органов отказался предоставлять данные о доходах, имуществе и расходах за прошлый год.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушения в адрес начальника городской полиции. По итогам служебной проверки сотрудник был уволен из органов внутренних дел.

ИСТОЧНИК KP.RU