2019-09-06T12:05:00+03:00
Происшествия

В Башкирии сгорела легковушка – водитель получил ожоги

Автомобилист пытался спасти документы и чуть сам не сгорел в своей машине
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: пресс-служба МЧСфото: пресс-служба МЧС
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В одном из туймазинских дворов на улице Мичурина вспыхнула легковушка. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера МЧС в 4:30 утра.

На место происшествия выехали силы и средства федеральной пожарной службы. Спасатели увидели, что полыхает ВАЗ 99-й модели. Локализовать пожар удалось в 4:37, а полностью ликвидировать горение спустя четыре минуты. Огонь едва не перешел на стоящую рядом Daewoo Nexia. От термического воздействия у нее начала сходить краска и повредились фонари заднего освещения.

Владелец ВАЗа получил незначительные ожоги. Он пытался спасти оставленные в салоне автомобиля документы.

Причины пожара устанавливают дознаватели МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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