В Башкирии сгорела легковушка – водитель получил ожоги
В одном из туймазинских дворов на улице Мичурина вспыхнула легковушка. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера МЧС в 4:30 утра.
На место происшествия выехали силы и средства федеральной пожарной службы. Спасатели увидели, что полыхает ВАЗ 99-й модели. Локализовать пожар удалось в 4:37, а полностью ликвидировать горение спустя четыре минуты. Огонь едва не перешел на стоящую рядом Daewoo Nexia. От термического воздействия у нее начала сходить краска и повредились фонари заднего освещения.
Владелец ВАЗа получил незначительные ожоги. Он пытался спасти оставленные в салоне автомобиля документы.
Причины пожара устанавливают дознаватели МЧС России.
ИСТОЧНИК KP.RU