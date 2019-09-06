2019-09-06T11:35:48+03:00
Авто

Эксперты назвали самые продаваемые в Уфе автомобили с пробегом

Всего в этом году перепродали почти 20 тысяч машин
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Самой популярной моделью оказалась Daewoo NexiaСамой популярной моделью оказалась Daewoo NexiaФото: Дмитрий БРУШКО
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Аналитики «Автостата» назвали самые популярные марки автомобилей на вторичном рынке Уфы. За январь-июль 2019 года было перепродано 19 945 машин – это на 1,1% меньше аналогичного периода в прошлом году.

Почти половину рынка перепродаж (46%) занимают пять марок. Лидером рейтинга наиболее продаваемых машин с пробегом стала Lada. На ее долю приходится 20,9% от общего объема сделок. Вторую позицию с показателем в 6,5% занимает Kia. За ней следует Hyundai с 6,4%, Renault (6,2%) и Toyota (6%). Что любопытно, ни одна из этих марок не забралась на первую строчку, если составлять рейтинг по проданным моделям. Здесь единолично лидирует Daewoo Nexia. В этом году было реализовано 655 единиц данной модели. Ближайший преследователь южнокорейской иномарки Lada 14-й модели. Она продалась в количестве 550 экземпляров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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