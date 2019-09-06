Житель Башкирии перепугал горожан предупреждением о взрыве

СЕГОДНЯ 11:04 2019-09-06T11:04:45+03:00

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В отдел полиции в Стерлитамаке пришло сообщение о возможном взрыве. Правоохранителям вечером 5 сентября позвонил испуганный 28-летний парень. Как передает собственный источник «КП-Уфа», молодой человек рассказал, что сидел возле своего подъезда, когда к нему подошел мужчина средних лет. Он тоже уселся на скамейку и как-то буднично сказал своему случайному знакомому, что в доме будет взрыв.

Парень сначала не придал никакого значения словам прохожего, а потом насторожился. Решив перестраховаться, он позвонил в полицию.

На место предполагаемого происшествия тут же стянулись следственно-оперативная группа и саперы. Службы экстренного реагирования обследовали каждый уголок 5-этажного дома, но никаких взрывных устройств найдено не было.

Сотрудники ППС задержали пьяного 53-летнего мужчину, который заявил о взрыве. Как оказалось, он жил по соседству. Возмутитель спокойствия пока находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU